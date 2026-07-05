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Тухель отреагировал на слухи об использовании «Виагры» в сборной Англии на ЧМ-2026

Тухель отреагировал на слухи об использовании «Виагры» в сборной Англии на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель и полузащитник Джордан Хендерсон прокомментировали информацию о том, что футболисты используют «Виагру» для борьбы с горной болезнью перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Мексики на высокогорном стадионе «Ацтека».

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы чувствуем эффект высоты даже без тренировок. У меня немного болела голова, спал не так хорошо, как в предыдущие дни. Но это не то, с чем нельзя справиться и к чему нельзя адаптироваться. Думаю, игроки почувствовали это в начале тренировки. Такова реальность», — приводит слова Тухеля издание A bola.

Джордан Хендерсон иронично отреагировал на данные слухи.

«Ну, «Виагра» помогла. Я шучу. Это была шутка», — сказал полузащитник.

Стоит отметить, что «Виагра» (активное вещество — силденафил) способствует расслаблению кровеносных сосудов, что может снижать лёгочное давление и улучшать насыщение организма кислородом при физических нагрузках в условиях высокогорья. Данный препарат не входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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