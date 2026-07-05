Тухель отреагировал на слухи об использовании «Виагры» в сборной Англии на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель и полузащитник Джордан Хендерсон прокомментировали информацию о том, что футболисты используют «Виагру» для борьбы с горной болезнью перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Мексики на высокогорном стадионе «Ацтека».

«Мы чувствуем эффект высоты даже без тренировок. У меня немного болела голова, спал не так хорошо, как в предыдущие дни. Но это не то, с чем нельзя справиться и к чему нельзя адаптироваться. Думаю, игроки почувствовали это в начале тренировки. Такова реальность», — приводит слова Тухеля издание A bola.

Джордан Хендерсон иронично отреагировал на данные слухи.

«Ну, «Виагра» помогла. Я шучу. Это была шутка», — сказал полузащитник.

Стоит отметить, что «Виагра» (активное вещество — силденафил) способствует расслаблению кровеносных сосудов, что может снижать лёгочное давление и улучшать насыщение организма кислородом при физических нагрузках в условиях высокогорья. Данный препарат не входит в список запрещённых веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).