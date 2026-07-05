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Юпамекано публично осудил расистские оскорбления в адрес немецкого защитника Жонатана Та

Юпамекано публично осудил расистские оскорбления в адрес немецкого защитника Жонатана Та
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Защитник «Баварии» и сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано высказался о расистских комментариях в адрес своего одноклубника, защитника сборной Германии Жонатана Та после того, как тот не реализовал пенальти в матче с Парагваем — 1:1 (3:4 пен.) в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
29 июня 2026, понедельник. 23:30 МСК
Германия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Парагвай
0:1 Энсисо – 42'     1:1 Хаверц – 54'    

«Поддерживаю с ним связь. Я написал ему после игры и знаю, что он очень сильный человек. Очень рад играть с ним в одной команде — у него отличный менталитет. Жонатан сам захотел бить тот пенальти, потому что всегда отличался таким настроем. Он очень важен как для сборной Германии, так и для «Баварии». Не понимаю, почему до сих пор существуют такие люди — не приемлю расизм. Но ему не стоит зацикливаться на этом. Нужно просто продолжать двигаться вперёд и выкладываться по максимуму», — приводит слова Юпамекано журналист Sky Sport Germany Керри Хау.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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