Юпамекано публично осудил расистские оскорбления в адрес немецкого защитника Жонатана Та

Защитник «Баварии» и сборной Франции Деотшанкюль Юпамекано высказался о расистских комментариях в адрес своего одноклубника, защитника сборной Германии Жонатана Та после того, как тот не реализовал пенальти в матче с Парагваем — 1:1 (3:4 пен.) в 1/16 финала чемпионата мира по футболу — 2026.

«Поддерживаю с ним связь. Я написал ему после игры и знаю, что он очень сильный человек. Очень рад играть с ним в одной команде — у него отличный менталитет. Жонатан сам захотел бить тот пенальти, потому что всегда отличался таким настроем. Он очень важен как для сборной Германии, так и для «Баварии». Не понимаю, почему до сих пор существуют такие люди — не приемлю расизм. Но ему не стоит зацикливаться на этом. Нужно просто продолжать двигаться вперёд и выкладываться по максимуму», — приводит слова Юпамекано журналист Sky Sport Germany Керри Хау.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.