«В США скромнее». Андрей Аршавин сравнил ЧМ-2026 с турниром в России в 2018 году

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин сравнил атмосферу и масштаб проведения чемпионата мира — 2026 в США с домашним первенством планеты 2018 года.

– Если сравнивать с чемпионатом мира в России, где организация, атмосфера лучше?

– На чемпионате мира в России я не был. Изнутри его не видел. Но если судить по кадрам, масштабность гуляний была в разы больше в России. Потому что это было не только в Москве, но и в других городах. А в США, хоть много городов и матчей, но всё выглядит скромнее, – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.