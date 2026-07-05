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«В США скромнее». Андрей Аршавин сравнил ЧМ-2026 с турниром в России в 2018 году

«В США скромнее». Андрей Аршавин сравнил ЧМ-2026 с турниром в России в 2018 году
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин сравнил атмосферу и масштаб проведения чемпионата мира — 2026 в США с домашним первенством планеты 2018 года.

– Если сравнивать с чемпионатом мира в России, где организация, атмосфера лучше?
– На чемпионате мира в России я не был. Изнутри его не видел. Но если судить по кадрам, масштабность гуляний была в разы больше в России. Потому что это было не только в Москве, но и в других городах. А в США, хоть много городов и матчей, но всё выглядит скромнее, – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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