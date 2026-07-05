«Реал» объявил о переходе Думфриса из «Интера»

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе правого защитника Дензела Думфриса из «Интера». Контракт с нидерландским футболистом подписан до 30 июня 2030 года.

Ранее СМИ сообщали, что «сливочные» заплатят € 20 млн за переход 30-летнего игрока.

Думфрис играл за «Интер» с лета 2021 года. За этот период защитник принял участие в 207 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 28 результативными передачами. В составе «нерадзурри» Думфрис дважды становился чемпионом Италии и три раза выигрывал Кубок страны. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: