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Дмитрий Черышев: не думал, что сборные Канады и США играют на таком высоком уровне

Дмитрий Черышев: не думал, что сборные Канады и США играют на таком высоком уровне
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Бывший российский футболист Дмитрий Черышев высказался о сборных Канады и США, которым удалось выйти в 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026.

«Чемпионат мира интересен. Было много сенсаций. Великолепно сыграла сборная ДР Конго. Никто не ожидал, что они выйдут из группы. Потом всё потихонечку стало вставать на свои места. Удивили сборные Канады и США — как легко они вышли из группы. Это удивило больше всего. Мы всегда говорим, что МЛС — своеобразный чемпионат. Не думал, что эти сборные играют на таком высоком уровне. А они спокойно вышли из группы», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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