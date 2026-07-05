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Валерий Непомнящий: африканские сборные — это будущее футбола

Валерий Непомнящий: африканские сборные — это будущее футбола
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Российский специалист Валерий Непомнящий, опираясь на результаты чемпионата мира — 2026, оценил перспективы сборных, представляющих страны Африки, в мировом футболе.

«Африканские сборные — это будущее футбола. Если бы они умели в своих странах организовывать на профессиональном уровне отношение к себе, к командам, всё было бы ещё лучше. У них не хватает организации, футбольного хозяйства. Африканские сборные не играют на уровне своего потенциала. Они могли играть ещё сильнее», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, на ЧМ-2026 девять сборных из Африки смогли преодолеть групповой этап турнира.

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