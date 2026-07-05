«Интер» обратился к Думфрису после его перехода в «Реал»

«Интер» в соцсетях обратился к правому защитнику Дензелу Думфрису, перешедшему в мадридский «Реал».

«Спасибо за всё, Дензел. Было чудесно побеждать вместе. «Интер» всегда будет твоим домом», — написано в сообщении миланского клуба.

Думфрис играл за «Интер» с лета 2021 года. За этот период защитник принял участие в 207 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 28 результативными передачами. В составе «нерадзурри» Думфрис дважды становился чемпионом Италии и три раза выигрывал Кубок страны. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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