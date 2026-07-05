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«Манчестер Юнайтед» нацелен на Андрея Сантоса из «Челси» — The Guardian

«Манчестер Юнайтед» нацелен на Андрея Сантоса из «Челси» — The Guardian
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«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания 22-летнего полузащитника «Челси» Андрея Сантоса, сообщает The Guardian.

По данным источника, бразилец готов покинуть клуб ради большего количества игрового времени, поскольку ему приходится конкурировать с Мойсесом Кайседо и Энцо Фернандесом. «Челси» оценивает игрока примерно в £ 50 млн (€ 58 млн). Кроме того, новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо нуждается в продаже игроков для финансирования перестройки состава.

Также сообщается, что интерес к Сантосу проявляет «Ньюкасл».

Сантос перешёл в «Челси» из «Васко да Гама» в 2023 году за £ 18 млн, (€ 21 млн) после чего играл в аренде за «Ноттингем Форест» и «Страсбург». В минувшем сезоне он провёл 27 матчей в английской Премьер-лиге и забил один гол.

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