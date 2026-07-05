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Быстров: удивляет, что «Локомотив» подписывает футболистов за 30

Быстров: удивляет, что «Локомотив» подписывает футболистов за 30
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Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров выразил удивление, что московский «Локомотив» подписывает футболистов старше 30 лет.

24 июня московский клуб объявил о подписании контракта с 32-летним защитником Георгием Джикией, который находился в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано до июня 2027 года.

«Спартаку» сейчас нужно разобраться с теми футболистами, которые есть, а потом думать о трансферах. Меня больше удивляет, что «Локомотив» подписывает футболистов, которым за 30 лет. Я этого не понимаю», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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