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Ещенко поделился мнением, почему ЧМ в России был лучше, чем в Северной Америке

Ещенко поделился мнением, почему ЧМ в России был лучше, чем в Северной Америке
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Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко высказал мнение, что чемпионат мира 2018 года в России был лучше мирового первенства — 2026, проходящего в Мексике, США и Канаде.

«Конечно, смотрю чемпионат мира, слежу, так как люблю футбол. Переживаю за Аргентину и за Лионеля Месси. Но мне кажется, что у нас в России чемпионат мира был намного лучше — антураж, красота, картинка, всё вместе. Удивило, что у них там досмотры какие-то непонятные. Не было наших болельщиков, которые могли бы разбавить атмосферу в добром смысле.

Что касается формата, попали в финальную часть наши друзья из Узбекистана, сыграли. За них очень рад, там был и бывший футболист «Спартака» Остон Урунов», — приводит слова Ещенко ТАСС.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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