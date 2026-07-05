Аршавин: Роналду мешает сборной Португалии на ЧМ-2026

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о роли Криштиану Роналду в сборной Португалии на чемпионате мира — 2026.

«Мне Португалия не нравится на чемпионате мира. У них состав намного лучше, чем они играют, на мой взгляд. Криштиану Роналду им мешает. Другой игрок на его позиции приносил бы больше пользы сборной Португалии. Но он Роналду, поэтому ставят его», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная Португалии вышла в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. На групповом этапе команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1), разгромила Узбекистан (5:0) и завершила матч с Колумбией со счётом 0:0. В 1/16 финала португальцы обыграли сборную Хорватии (2:1). Дальше сборную Португалии ждёт встреча с Испанией в 1/8 финала.