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Матч «Реала» и «Реала Сосьедад» в 1-м туре Ла Лиги будет перенесён — AS

Матч «Реала» и «Реала Сосьедад» в 1-м туре Ла Лиги будет перенесён — AS
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Матч между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад» в 1-м туре Ла Лиги, запланированный на 16 августа, будет перенесён и состоится в конце того же месяца, поскольку как минимум один футболист «сливочных» будет задействован в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает AS.

Подчёркивается, что ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что игры всех команд, у которых будет хотя бы один футболист в полуфинале (14-15 июля) мирового первенства, подлежат переносу.

На стадии 1/4 финала встретятся сборные Франции и Марокко. В составе «трёхцветных» выступают Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени и Ибраима Конате, являющиеся футболистами «Реала». За Марокко играет Браим Диас, также представляющий «сливочных» на клубном уровне.

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