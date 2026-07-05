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Мостовой: с Францией Парагвай играл в антифутбол — били, провоцировали и толкали

Мостовой: с Францией Парагвай играл в антифутбол — били, провоцировали и толкали
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о матче сборной Парагвая с Францией в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Если бы не было пенальти, матч Франции и Парагвая закончился бы 0:0. Одна команда играла в антифутбол, а другая старалась играть против этого. Парагвай с таким составом и футболистами понимал, что им никогда не получится обыграть Францию, если они будут играть в нормальный футбол.

Поэтому и выбрали такую тактику игры: девять защитников, из них три — «лесорубы», чтобы бить, провоцировать и толкать. До какого-то момента это их выручало. Но случился пенальти в пользу сборной Франции. Судья такой футбол мог и раньше предотвратить, но это бы всё равно не помешало Парагваю играть так, как они действовали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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