Смолов: в мае ко мне обращался тренер команды РПЛ. Как видите, я всё ещё без контракта

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос относительно продолжения профессиональной карьеры.

36-летний форвард покинул «Краснодар» летом 2025 года. После этого Смолов провёл три матча за медийный клуб «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

«Сложно точно сказать, осталось ли у меня желание играть профессионально. Карьеру пока не завершал, но и контракта с каким-то клубом у меня нет. Естественно, уже задумывался, что это может быть конец профессиональной карьеры. Иначе я бы продолжал искать новый клуб и нашёл бы его.

Последнее предложение из профессионального футбола? В начале мая ко мне обращался главный тренер одной команды РПЛ. Не могу сказать, какой именно. Он интересовался, не хочу ли вернуться. Как видите, я всё ещё без контракта», — приводит слова Смолова Sport24.

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