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Плеттенберг раскрыл детали переговоров Клоппа с Немецким футбольным союзом

Плеттенберг раскрыл детали переговоров Клоппа с Немецким футбольным союзом
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Немецкий футбольный союз (DFB) начал переговоры о назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера национальной команды, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Президент DFB Бернд Нойендорф уже провёл первые телефонные разговоры с руководством компании Red Bull, где Клопп занимает должность руководителя футбольного направления, обсуждение продолжается.

На данный момент соглашение между Немецким футбольным союзом (DFB) и австрийским концерном об уходе Клоппа не достигнуто. Переговоры, как ожидается, займут ещё несколько дней, поскольку акционеры Red Bull настаивают на выплате денежной компенсации за досрочное расторжение действующего контракта специалиста.

На следующей неделе в Нью-Йорке запланирована первая личная встреча, в которой примут участие сам Клопп, его агент Марк Косицке, а также делегация Немецкого футбольного союза (DFB) в лице Бернда Нойендорфа и Ханса-Йоахима Ватцке при возможном присутствии топ-менеджеров Red Bull. Отмечается, что Клопп уже подтвердил своё желание возглавить немецкую сборную.

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