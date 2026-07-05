Валерий Непомнящий: не уверен, что у Клоппа всё сразу получится в сборной Германии

Российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о кандидатуре Юргена Клоппа в качестве главного тренера сборной Германии.

«Немцы меня сильно разочаровали. Уже сколько лет они страдают. Что касается кандидатуры Клоппа, я бы хотел разделять клубного тренера и тренера сборной. Это абсолютно разные профессии. Люди находятся в разных ситуациях. У клубного тренера есть время и право на ошибку. Тренер национальной команды не имеет права на ошибку, у него нет времени. Однако у него есть возможность подбирать качественных игроков под свою философию. Не совсем уверен, что у Клоппа всё сразу получится в сборной Германии. Тем более сейчас форс-мажорная ситуация, когда все растеряны: как же так, что немецкий футбол уже буксует 12 лет?» — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.