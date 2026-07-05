Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Ахли» может предложить «Зениту» € 45 млн за переход Луиса Энрике — Доки

«Аль-Ахли» может предложить «Зениту» € 45 млн за переход Луиса Энрике — Доки
Комментарии

Главный тренер «Аль-Ахли» Маттиас Яйссле заинтересован в услугах крайнего нападающего «Зенита» Луиса Энрике. В саудовском клубе обсуждают кандидатуру 25-летнего вингера в течение месяца. Об этом сообщает журналист Мохаммед Доки на странице в социальной сети X.

По информации источника, «Аль-Ахли» может выделить € 45 млн на покупку Энрике у «Зенита».

Бразилец играет за сине-бело-голубых с января 2025 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

Материалы по теме
Семак: хочется, чтобы Сантос и Энрике выиграли ЧМ-2026

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android