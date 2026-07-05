«Аль-Ахли» может предложить «Зениту» € 45 млн за переход Луиса Энрике — Доки

Главный тренер «Аль-Ахли» Маттиас Яйссле заинтересован в услугах крайнего нападающего «Зенита» Луиса Энрике. В саудовском клубе обсуждают кандидатуру 25-летнего вингера в течение месяца. Об этом сообщает журналист Мохаммед Доки на странице в социальной сети X.

По информации источника, «Аль-Ахли» может выделить € 45 млн на покупку Энрике у «Зенита».

Бразилец играет за сине-бело-голубых с января 2025 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

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