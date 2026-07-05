«Тюбетейку стырили». Аршавин рассказал о подарке фанатов сборной Узбекистана на ЧМ

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, как у него появился традиционный узбекский головной убор на чемпионате мира — 2026.

– Откуда у вас оказался традиционный головной убор Узбекистана? Болельщики подарили?

– Тюбетейку мы сами стырили в другом месте. А болельщики Узбекистана подарили мне флаг, но я его обратно вернул. Этот флаг должен быть у узбеков, а у меня должен быть российский, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сборная Узбекистана завершила своё выступление на чемпионате мира — 2026. По окончании группового этапа национальная команда не набрала очков в группе K, проиграв сборным Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).