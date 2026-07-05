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Мостовой поддержал назначение Клоппа на пост главного тренера сборной Германии

Мостовой поддержал назначение Клоппа на пост главного тренера сборной Германии
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера сборной Германии.

«Не возникает никаких вариантов и споров. Главное, что убрали Нагельсмана из сборной Германии. Это то, что они должны были сделать три года назад или вообще не назначать его. Нагельсману всё равно — получит неустойку и будет спокойно жить. А Клопп — свободный на рынке тренер, который много лет работал во многих клубах и добивался успехов. Хорошее назначение!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о досрочном расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом.

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