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Федерация футбола Австралии поддержала главного тренера после вылета сборной с ЧМ-2026

Федерация футбола Австралии поддержала главного тренера после вылета сборной с ЧМ-2026
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Федерация футбола Австралии выразила поддержку главному тренеру сборной Тони Поповичу после того, как национальная команда вылетела с чемпионата мира по футболу— 2026. В матче 1/16 финала Австралия проиграла сборной Египта со счётом 1:1 (2:4 пен.) и покинула турнир.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Окончен
1 : 1
2 : 4
Египет
0:1 Ашур – 13'     1:1 Хани – 55'    

«Мы, безусловно, довольны результатом, но у нас всегда есть потенциал для большего. Что бы мы сделали, что следовало бы сделать, что можно было бы сделать — размышляем о различных решениях. Но одно можно сказать наверняка: мы гордимся тем, что около полутора лет назад пригласили на пост тренера Тони Поповича, который поднял стандарты наших национальных команд на элитный уровень — причём не только на поле, но и за его пределами.

Мы продлили контракт с Тони Поповичем за сутки до начала чемпионата мира, поскольку оказались в уникальной ситуации: до следующего крупного турнира — Кубка Азии — осталось всего полгода. Для игроков и тренерского штаба важна стабильность, и я уверен, что это решение поможет команде прогрессировать в преддверии Кубка Азии», — приводит слова директора Федерации футбола Австралии Мартина Кугелера ESPN.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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