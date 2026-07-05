Федерация футбола Австралии поддержала главного тренера после вылета сборной с ЧМ-2026

Федерация футбола Австралии выразила поддержку главному тренеру сборной Тони Поповичу после того, как национальная команда вылетела с чемпионата мира по футболу— 2026. В матче 1/16 финала Австралия проиграла сборной Египта со счётом 1:1 (2:4 пен.) и покинула турнир.

«Мы, безусловно, довольны результатом, но у нас всегда есть потенциал для большего. Что бы мы сделали, что следовало бы сделать, что можно было бы сделать — размышляем о различных решениях. Но одно можно сказать наверняка: мы гордимся тем, что около полутора лет назад пригласили на пост тренера Тони Поповича, который поднял стандарты наших национальных команд на элитный уровень — причём не только на поле, но и за его пределами.

Мы продлили контракт с Тони Поповичем за сутки до начала чемпионата мира, поскольку оказались в уникальной ситуации: до следующего крупного турнира — Кубка Азии — осталось всего полгода. Для игроков и тренерского штаба важна стабильность, и я уверен, что это решение поможет команде прогрессировать в преддверии Кубка Азии», — приводит слова директора Федерации футбола Австралии Мартина Кугелера ESPN.