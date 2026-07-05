COPE объяснил, почему Ямаль надел повязку «Эго Ямаля» на матч Испании с Австрией

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль надел на голову повязку с надписью «Эго Ямаля» в матче с Австрией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года в качестве реакции на критику в социальных сетях. Об этом сообщает COPE.

Подчёркивается, что в соцсетях некоторые пользователи насмешливо называют нападающего сборной Испании «Эго Ламина», утверждая, что у Ямаля большое эго. Это прозвище распространялось в комментариях в соцсетях в течение нескольких недель.

В матче сборной Испании с Австрией 18-летний вингер отыграл 85 минут и не отметился результативными действиями. По итогам встречи Ямаль был признан её лучшим футболистом.

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Чем уникален Ламин Ямаль: