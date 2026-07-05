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COPE объяснил, почему Ямаль надел повязку «Эго Ямаля» на матч Испании с Австрией

COPE объяснил, почему Ямаль надел повязку «Эго Ямаля» на матч Испании с Австрией
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль надел на голову повязку с надписью «Эго Ямаля» в матче с Австрией (3:0) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года в качестве реакции на критику в социальных сетях. Об этом сообщает COPE.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

Подчёркивается, что в соцсетях некоторые пользователи насмешливо называют нападающего сборной Испании «Эго Ламина», утверждая, что у Ямаля большое эго. Это прозвище распространялось в комментариях в соцсетях в течение нескольких недель.

В матче сборной Испании с Австрией 18-летний вингер отыграл 85 минут и не отметился результативными действиями. По итогам встречи Ямаль был признан её лучшим футболистом.

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