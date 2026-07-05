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Черышев: Испания не показывает футбол, что был прежде. На ЧМ есть более интересные команды

Черышев: Испания не показывает футбол, что был прежде. На ЧМ есть более интересные команды
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Бывший российский футболист Дмитрий Черышев оценил состояние сборной Испании на чемпионате мира по футболу – 2026.

«У Испании впереди очень интересный матч. Буду за них болеть. Есть такие команды, которые потихоньку набирают форму по ходу турнира. Однако сейчас Испания не показывает тот футбол, что был прежде. Я говорю о временах, когда они выиграли чемпионат мира и Европы. Очень сильно всё изменилось. Есть хорошие и интересные футболисты, быстрые, техничные. Но для чемпиона мира этого недостаточно. На чемпионате мира есть более интересные команды», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Испания вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу — 2026. Команда сыграет с Португалией 6 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Матч начнётся в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
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