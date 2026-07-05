«Вызывает только восхищение». Аршавин оценил игру Месси на чемпионате мира — 2026

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об игре нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира — 2026.

«Удивляет выступление Месси на чемпионате мира. До начала турнира не думал, что он будет в таком порядке. Вызывает только восхищение, когда человек в 39 лет — один из лучших в мире. Представляете, каким он был 10 лет назад, когда был в лучшей форме? Насколько далеко он был от всех тогда! Гипотетически может сыграть на следующем чемпионате мира, а по факту — не знаю», – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.