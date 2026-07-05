В «МЮ» опасаются, что зарплата Рашфорда может вызывать разногласия в команде — MEN

«Манчестер Юнайтед» может потребовать у нападающего Маркуса Рашфорда согласия на снижение зарплаты для возвращения футболиста в команду, поскольку клуб работает над внедрением более сбалансированной структуры окладов. По нынешнему контракту англичанин зарабатывает £ 325 тыс. (€ 380 тыс.) в неделю. Об этом сообщает Goal со ссылкой на Manchester Evening News.

По информации источника, «красным дьяволам» может потребоваться, чтобы Рашфорд подписал новое трудовое соглашение с целью снижения его зарплаты. Подчёркивается, в «Манчестер Юнайтед» опасаются, что сохранение у нападающего текущего оклада способно привести к разногласиям в команде. Это может побудить других футболистов потребовать повышения зарплаты до уровня 28-летнего вингера.

Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Минувший сезон он провёл в аренде в «Барселоне».

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