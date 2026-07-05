Рашфорд — журналистам о высокогорье в матче с Мексикой: вы делаете слишком много шума

Нападающий сборной Англии Маркус Рашфорд дал комментарий о трудностях, с которыми команда столкнётся из-за высокой альтитуды (высоты над уровнем моря) во время матча со сборной Мексики на чемпионате мира — 2026.

«Вы [пресса] делаете слишком много шума из всего», — приводит слова Маркуса Рашфорда BBC Sport.

Ранее сборная Англии вышла в 1/8 финала чемпионата мира — 2026, где встретится с Мексикой на стадионе «Ацтека» в понедельник 6 июля, в 3:00 мск. На пути к этой стадии англичане обыграли сборную Хорватии (4:2), сыграли вничью с Ганой (0:0), одолели Панаму (2:0) и в 1/16 финала переиграли ДР Конго со счётом 2:1.