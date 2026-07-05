Сборная Франции сделала пост в честь Мбаппе, догнавшего Дешама по числу игр за команду

Пресс-служба сборной Франции на странице в социальной сети X сделала публикацию в связи с тем, что нападающий Килиан Мбаппе сравнялся с Дидье Дешамом по количеству проведённых матчей за «трёхцветных».

Фото: Пресс-служба сборной Франции по футболу

«Килиан Мбаппе присоединяется к Дидье Дешаму, проведя 103 матча за сборную Франции.

Капитан сборной Франции теперь делит со своим тренером девятое место в списке игроков с наибольшим количеством матчей за всю историю «синих», — написано в сообщении национальной команды.

Мбаппе провёл 103-ю игру за сборную Франции в матче с Парагваем (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Рекорд по числу матчей за «трёхцветных» принадлежит вратарю Уго Льорису — 145, за ним идут защитник Лилиан Тюрам — 142, а также нападающие Оливье Жиру и Антуан Гризманн, сыгравшие по 137 встреч.

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