«Он добрый и рассудительный». Йереми Пино рассказал о Ламине Ямале

Нападающий сборной Испании Йереми Пино поделился мнением о полузащитнике национальной команды Ламине Ямале.

«Спокойно отношусь ко всем шуткам Ламина. Он добрый, рассудительный и ответственный человек. То, как он ведёт себя на поле, полностью отражает его характер в жизни. Всё хорошее, что с ним происходит, пойдёт на пользу и нам», — приводит слова Пино Diario Sport.

Ранее Испания вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу — 2026. Команда сыграет с Португалией 6 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Матч начнётся в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.