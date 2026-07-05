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«Он добрый и рассудительный». Йереми Пино рассказал о Ламине Ямале

«Он добрый и рассудительный». Йереми Пино рассказал о Ламине Ямале
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Нападающий сборной Испании Йереми Пино поделился мнением о полузащитнике национальной команды Ламине Ямале.

«Спокойно отношусь ко всем шуткам Ламина. Он добрый, рассудительный и ответственный человек. То, как он ведёт себя на поле, полностью отражает его характер в жизни. Всё хорошее, что с ним происходит, пойдёт на пользу и нам», — приводит слова Пино Diario Sport.

Ранее Испания вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу — 2026. Команда сыграет с Португалией 6 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Матч начнётся в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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