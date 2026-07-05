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Аршавин: в Нью-Йорке плохая погода для финала чемпионата мира

Аршавин: в Нью-Йорке плохая погода для финала чемпионата мира
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Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин порассуждал о климатических условиях, с которыми могут столкнуться участники чемпионата мира — 2026

– Как боролись с жарой во время матчей чемпионата мира?
– Где я находился, всё было достаточно комфортно. Даже в Майами и Лос-Анджелесе. Мы были в Нью-Йорке год назад — честно, там был ужас. Было очень жарко и невозможно выйти на улицу. В тех городах, которые я посетил, не было чего-то сверхъестественного. Может, в Нью-Йорке, где пройдёт финал чемпионата мира, будет тяжело. Там плохая погода для футбола. А в Мексике в это время сезон дождей. Так и было. Самая мягкая температура, где мы были, составляла 22-24°C. Пока я не сталкивался с жарой. Тем более сейчас ввели «hydration break», поэтому футболистам чего жаловаться? Всё для них, – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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