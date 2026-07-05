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L'Equipe поставил один балл арбитру матча Парагвай — Франция

L'Equipe поставил один балл арбитру матча Парагвай — Франция
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Французское издание L'Equipe выставило оценку 1 по 10-балльной шкале главному арбитру матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Парагвая и Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

Поводом для такой оценки послужило соотношение зафиксированных нарушений и вынесенных предупреждений. Футболисты сборной Парагвая совершили 13 фолов, за которые судейская бригада не показала им ни одной жёлтой карточки. При этом игроки сборной Франции получили три предупреждения.

В частности, в ходе матча защитник парагвайской команды Густаво Веласкес перед исполнением одиннадцатиметрового удара повредил бутсами одиннадцатиметровую отметку перед Килианом Мбаппе. В одном из эпизодов после единоборства с Мбаппе лежащий на газоне Веласкес нанес французу удар шипами в область голени. Также полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса в двух разных эпизодах встречи совершил удары локтем в отношении Мбаппе и Жюля Кунде. Судейская бригада оставила данные действия без предупреждений.

Встречу обслуживала судейская бригада из Узбекистана во главе с Ильгизом Танташевым. Ранее издание L'Equipe не выставляло оценок арбитрам на матчах чемпионата мира — 2026.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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