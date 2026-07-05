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Игрок «Ливерпуля» может заменить Андерсона в «Ноттингем Форест» — Daily Mail

Игрок «Ливерпуля» может заменить Андерсона в «Ноттингем Форест» — Daily Mail
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«Ноттингем Форест» рассматривает вариант с покупкой полузащитника «Ливерпуля» Кёртиса Джонса, в котором «лесники» видят замену для Эллиота Андерсона, перешедшего в «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Daily Mail Льюис Стил.

По информации источника, Джонс намерен покинуть стан мерсисайдцев нынешним летом. «Ливерпуль» хочет выручить £ 35-40 млн (€ 40-45 млн) с потенциальной продажи 25-летнего футболиста.

В минувшем сезоне Джонс принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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