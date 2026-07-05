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Нуну Мендеш — лидер среди защитников по голевым моментам на ЧМ-2026

Нуну Мендеш — лидер среди защитников по голевым моментам на ЧМ-2026
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Защитник португальской сборной Нуну Мендеш создал больше явных голевых моментов, чем любой другой игрок той же позиции на чемпионате мира 2026 года, сообщает Squawka. Сейчас в запасе у футболиста четыре голевых момента в сыгранных матчах.

В частности, Мендеш сам принёс гол своей сборной на текущем ЧМ. В матче 2-го тура группового этапа с Узбекистаном (5:0) он забил мяч прямым ударом со штрафного на 17-й минуте встречи.

Португалия вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу – 2026. Команда сыграет с Испанией 6 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Матч состоится в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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