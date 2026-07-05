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Данни: португальцы демонстрируют не весь потенциал, но я верю в победу над Испанией

Данни: португальцы демонстрируют не весь потенциал, но я верю в победу над Испанией
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Бывший полузащитник сборной Португалии Мигел Данни поделился ожиданиями от грядущего матча национальной команды с Испанией в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В 1/16 финала у Португалии был сложный матч с сильной сборной, но в итоге команда одержала важную победу. Следующий матч с Испанией тоже будет непростым, но я верю, что мы сможем победить и пройти дальше. Не только Роналду, но и все игроки сборной Португалии понимают, что им нужно выкладываться на поле ещё больше. Они знают, что являются действительно хорошими футболистами, но пока демонстрируют не весь свой потенциал. Однако я верю, что с каждым матчем они будут играть всё лучше и лучше», — сказал Данни в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Португалия вышла в 1/8 чемпионата мира по футболу – 2026. Команда сыграет с Испанией 6 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Матч состоится в 22:00 мск.

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