Аршавин: хотел встретиться с Диком Адвокатом во время чемпионата мира, но не получилось

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал о несостоявшейся встрече со своим бывшим тренером Диком Адвокатом во время чемпионата мира — 2026.

«Хотели встретиться с Диком Адвокатом во время чемпионата мира, но не получилось. Не скажу, что супер переживал, но симпатизировал и хотел, чтобы его команда сыграла лучше. Всё-таки я играл под его руководством, и мы выиграли всё лучшее, что могли завоевать. Конечно, к нему большое уважение! Сейчас убрали тренера сборной Нидерландов. Вдруг Дик Адвокат будет тренировать нидерландцев (смеётся)», – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.