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«Работает без проблем». В «Реале Сосьедад» сообщили о тренировках Захаряна в общей группе

«Работает без проблем». В «Реале Сосьедад» сообщили о тренировках Захаряна в общей группе
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Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате поделился информацией о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Захарян вчера приступил к тренировкам вместе с командой. Он работает без всяких проблем в общей группе. В конце июля у нас запланирован выезд в Бирмингем на пять дней, в котором Арсен тоже должен принять участие», — приводит слова Мундуате Sport24.

В минувшем сезоне Захарян принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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