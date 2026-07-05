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Шанхай Шэньхуа — Чжэцзян, результат матча 5 июля 2026, счет 3:2, 17-й тур Суперлиги 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу на 86-й минуте матча китайской Суперлиги
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Завершился матч 17-го тура китайской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Чжэцзян». Игра проходила на стадионе «Шанхай стэдиум». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Китай — Суперлига . 17-й тур
05 июля 2026, воскресенье. 14:35 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
3 : 2
Чжэцзян
Ханчжоу
1:0 Си – 19'     2:0 Си – 51'     2:1 Wang – 66'     2:2 Толич – 79'     3:2 Ратан – 86'    

На 19-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев У Си. В начале второго тайма У Си оформил дубль. На 66-й минуте полузащитник Ю Донг Ван сократил отставание команды «Чжэцзян». На 79-й минуте футболист гостей Марко Толич восстановил равновесие. Через семь минут нападающий Рафаэл Ратан вывел вперёд «Шанхай Шэньхуа», забив с пенальти.

После 17 матчей Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Чжэцзян» заработал 17 очков и расположился на 10-й строчке.

Календарь китайской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица китайской Суперлиги сезона-2026
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