«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вырвал победу на 86-й минуте матча китайской Суперлиги

Завершился матч 17-го тура китайской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Чжэцзян». Игра проходила на стадионе «Шанхай стэдиум». Матч закончился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

На 19-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев У Си. В начале второго тайма У Си оформил дубль. На 66-й минуте полузащитник Ю Донг Ван сократил отставание команды «Чжэцзян». На 79-й минуте футболист гостей Марко Толич восстановил равновесие. Через семь минут нападающий Рафаэл Ратан вывел вперёд «Шанхай Шэньхуа», забив с пенальти.

После 17 матчей Суперлиги «Шанхай Шэньхуа» набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Чжэцзян» заработал 17 очков и расположился на 10-й строчке.

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