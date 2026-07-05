Аршавин рассказал, как прошёл без билета на трибуну фанатов сборной Узбекистана

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, как посетил фанатский сектор сборной Узбекистана на матче чемпионата мира — 2026.

«Когда мы побывали в Узбекистане на товарищеских играх, нам сразу запомнились андижанские болельщики. Появилась идея попасть к ним во время чемпионата мира. Всё организовал Сева Терлецкий (ведущий «Это футбол, брат!». — Прим «Чемпионата»). И ребята с фанатской трибуны Узбекистана помогли нам зайти. Мы не могли это сделать по своим билетам к ним. Но по старому русскому обычаю кто-то заходил, потом выходил и передавал билеты. Так мы прорвались на фанатский сектор Узбекистана (улыбается)», – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.