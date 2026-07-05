Месси и Мбаппе — лидеры ЧМ-2026 по проценту дистанции, преодолённой пешком

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард сборной Франции Килиан Мбаппе являются двумя полевыми футболистами с наибольшим процентом дистанции, пройденной пешком на чемпионате мира 2026 года. Учитывались показатели игроков, проведших минимум 150 минут на мировом первенстве. Об этом сообщает Opta.

39-летний Месси прошёл пешком 47% от всего преодолённого им расстояния, а 27-летний Мбаппе – 45%.

Оба нападающих являются лучшими бомбардирами чемпионата мира 2026 года на текущий момент. Месси и Мбаппе забили по семь голов. Также эти игроки являются лучшими бомбардирами в истории мировых первенств. Месси забил 20 голов, Мбаппе — 19.

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Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира: