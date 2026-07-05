Девушка Энцо Фернандеса прокомментировала слухи о переходе футболиста в «Реал» Мадрид

Валентина Сервантес, девушка полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, прокомментировала слухи о переходе футболиста в мадридский «Реал».

«Нет, честно говоря, всё хорошо. Мой сын родился в Англии. Он ходит там в школу, так что я очень счастлива. Любая команда меня устраивает. Какая бы это ни была команда, я буду в порядке», — приводит слова Сервантес El Chiringuito.

Ранее агент Фернандеса Хавьер Пасторе заявлял о возможном уходе игрока из лондонского клуба, подчёркивая, что Мадрид является привлекательным направлением. Однако позже «Реал» сообщил, что не интересуется 25‑летним аргентинцем и не планирует его приобретение. Контракт Фернандеса с «Челси» рассчитан до 2032 года.