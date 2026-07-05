Хавьер Агирре — о плане на матч с Англией: мы постараемся нейтрализовать Гарри Кейна

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре поделился ожиданиями от матча со сборной Англии в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

«Гарри Кейн — это мировая икона. Голы, которые он забивал за «Тоттенхэм», «Баварию» или за свою национальную команду — это показатели игрока мирового класса. Его рост составляет 1,88 метра, и, несмотря на такие габариты, он обладает отличной техникой работы ног. У него есть игра в воздухе, у него есть абсолютно всё. Он трудолюбив, он отрабатывает в обороне, он капитан. Что ещё я могу о нём сказать?

Мы постараемся нейтрализовать Гарри Кейна силами не только центральных защитников, но и полузащиты, а также при помощи фланговых защитников. Мы приложим усилия, чтобы он не чувствовал себя комфортно на поле, когда опускается в глубину для приёма мяча. Постараемся сделать так, чтобы на нём всегда кто-то висел, не позволяя ему созидать», — приводит слова Агирре The Sun.