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Хавьер Агирре — о плане на матч с Англией: мы постараемся нейтрализовать Гарри Кейна

Хавьер Агирре — о плане на матч с Англией: мы постараемся нейтрализовать Гарри Кейна
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Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре поделился ожиданиями от матча со сборной Англии в 1/8 финала чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Гарри Кейн — это мировая икона. Голы, которые он забивал за «Тоттенхэм», «Баварию» или за свою национальную команду — это показатели игрока мирового класса. Его рост составляет 1,88 метра, и, несмотря на такие габариты, он обладает отличной техникой работы ног. У него есть игра в воздухе, у него есть абсолютно всё. Он трудолюбив, он отрабатывает в обороне, он капитан. Что ещё я могу о нём сказать?

Мы постараемся нейтрализовать Гарри Кейна силами не только центральных защитников, но и полузащиты, а также при помощи фланговых защитников. Мы приложим усилия, чтобы он не чувствовал себя комфортно на поле, когда опускается в глубину для приёма мяча. Постараемся сделать так, чтобы на нём всегда кто-то висел, не позволяя ему созидать», — приводит слова Агирре The Sun.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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