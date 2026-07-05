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Ташуев: Парагвай не давал дышать Франции — играли грязно и сражались до конца

Ташуев: Парагвай не давал дышать Франции — играли грязно и сражались до конца
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Российский тренер Сергей Ташуев поделился мнением о матче Парагвай — Франция (0:1) в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Парагвай очень цепко играл в обороне с Францией и не давал дышать сопернику. Перекрыли Баркола и Дембеле. Французы на этом попались. А Парагвай перекусывал все комбинации. Играли грязно, потому что не всегда успевали при отборе мяча. Футболисты у соперника очень быстрые, а игра была плотной.

А какие другие варианты? Когда ты играешь с топ-командами, изматываешь соперника давлением, прессингом и контактами — это нормальное явление. У Парагвая других шансов не было — это была борьба за существование. Команда практически использовала свой шанс и до конца сражалась на чемпионате мира. Мне понравился их матч с Францией», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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