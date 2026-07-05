Аршавин: результата у сборной Германии нет, а Клопп — лучшая опция, которая есть у немцев

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о возможном назначении Юргена Клоппа на пост главного тренера национальной команды Германии.

«Ситуации бывают разные. Мы не знаем, почему и как принимаются решения. Результата у сборной Германии нет. Было вполне логично, что Нагельсман уйдёт из команды. Мы видим, что лэптоп-тренеры уходят, и могут вернуться нормальные тренеры, которые понимают футбол изнутри. Клопп как минимум выглядит лучшей опцией, которая есть у немцев», – сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о досрочном расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом после вылета сборной в 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.