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Защитник Зеки Челик продлит контракт с «Ромой» — Романо

Защитник Зеки Челик продлит контракт с «Ромой» — Романо
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Защитник сборной Турции Зеки Челик подпишет новый контракт с «Ромой». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, стороны уже согласовали условия продолжения сотрудничества. После этого «джаллоросси» будут обсуждать новый контракт с нападающим Пауло Дибалой.

Зеки Челик является воспитанником «Бурсаспора». Ранее футболист выступал за «Истанбулспор», «Лилль» и ряд других команд. Помимо этого, в составе сборной Турции игрок принял участие в чемпионате мира — 2026. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет € 14 млн.

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