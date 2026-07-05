«Не жалуйся потом, если тебя ударят по колену». Экс-вратарь Аргентины обратился к Мбаппе

Бывший голкипер сборной Аргентины Серхио Гойкочеа обратился к форварду национальной команды Франции Килиану Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором европейцы одержали победу над Парагваем (1:0). Гойкочеа был недоволен поведением Мбаппе после финального свистка. Капитан французов не стал пожимать руку вратарю парагвайской команды Орландо Хилю. В ответ Хиль эмоционально отреагировал на поступок соперника и бросил мяч в спину Мбаппе, когда тот направлялся к партнёрам.

«Честно говоря, вся эта история с Мбаппе — это позор. Я понимаю, почему вокруг него такой ажиотаж, но так себя вести в конце игры, когда ты победил и провоцируешь. Не жалуйся потом, если тебя ударят по колену», — приводит слова Гойкочеа Marca.

В четвертьфинале сборная Франции сыграет с Марокко 9 июля.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.