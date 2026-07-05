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«Не жалуйся потом, если тебя ударят по колену». Экс-вратарь Аргентины обратился к Мбаппе

«Не жалуйся потом, если тебя ударят по колену». Экс-вратарь Аргентины обратился к Мбаппе
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Бывший голкипер сборной Аргентины Серхио Гойкочеа обратился к форварду национальной команды Франции Килиану Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором европейцы одержали победу над Парагваем (1:0). Гойкочеа был недоволен поведением Мбаппе после финального свистка. Капитан французов не стал пожимать руку вратарю парагвайской команды Орландо Хилю. В ответ Хиль эмоционально отреагировал на поступок соперника и бросил мяч в спину Мбаппе, когда тот направлялся к партнёрам.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Честно говоря, вся эта история с Мбаппе — это позор. Я понимаю, почему вокруг него такой ажиотаж, но так себя вести в конце игры, когда ты победил и провоцируешь. Не жалуйся потом, если тебя ударят по колену», — приводит слова Гойкочеа Marca.

В четвертьфинале сборная Франции сыграет с Марокко 9 июля.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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