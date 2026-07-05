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Николай Наумов: на чемпионате мира — 2026 сборная России точно вышла бы в плей-офф

Николай Наумов: на чемпионате мира — 2026 сборная России точно вышла бы в плей-офф
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов предположил, как могла бы выступить сборная России на чемпионате мира — 2026.

«В связи с тем, что число участников чемпионата мира расширено до 48, думаю, сборная России точно вышла бы из группы в плей-офф. А как сложилось бы дальше, никто не знает. Важно, кто бы попался из соперников. Хотя с той же сборной Кабо-Верде помучалась даже Аргентина. Есть много команд, с которыми наша сборная могла бы сыграть. Мне кажется, из группы мы точно бы вышли», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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