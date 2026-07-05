Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Бразилии и Норвегии на победу в 1/8 финала ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборных Бразилии и Норвегии на победу в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщил Opta Analyst. Встреча состоится сегодня, 5 июля.

По полученным данным, шансы Бразилии на победу в основное время составляют 54,2%. Вероятность победы сборной Норвегии составляет 21,8%. Вероятность перехода матча в дополнительное время, а также в серию пенальти составляет 24%.

На стадии 1/16 финала сборная Бразилии прошла команду Японии (2:1), а Норвегия обыграла Кот-д`Ивуар (2:1).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).