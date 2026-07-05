Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это матч, о котором все мечтали». Полузащитник Мексики — перед игрой с Англией на ЧМ-2026

«Это матч, о котором все мечтали». Полузащитник Мексики — перед игрой с Англией на ЧМ-2026
Комментарии

Полузащитник сборной Мексики Альваро Фидальго высказался перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Англии. Игра пройдёт завтра, 6 июля, на стадионе «Ацтека» в Мехико. Начало — в 3:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это матч, о котором мечтали все… Встреча с Англией в 1/8 финала на этом стадионе. Это, пожалуй, один из самых важных матчей в нашей карьере. Мы знаем, что у них хорошие игроки, знаем, как они выступают. Их полузащита прежде всего очень техничная. У них отличные игроки на всех позициях. Они будут серьёзными соперниками», — приводит слова Фидальго официальный сайт ФИФА.

На стадии 1/16 финала сборная Мексики прошла команду Эквадора (2:0), а Англия обыграла ДР Конго (2:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Мексика взломала этот ЧМ. Теперь есть первый успех в плей-офф — снова без пропущенных!
Мексика взломала этот ЧМ. Теперь есть первый успех в плей-офф — снова без пропущенных!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android