«Это матч, о котором все мечтали». Полузащитник Мексики — перед игрой с Англией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Мексики Альваро Фидальго высказался перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Англии. Игра пройдёт завтра, 6 июля, на стадионе «Ацтека» в Мехико. Начало — в 3:00 мск.

«Это матч, о котором мечтали все… Встреча с Англией в 1/8 финала на этом стадионе. Это, пожалуй, один из самых важных матчей в нашей карьере. Мы знаем, что у них хорошие игроки, знаем, как они выступают. Их полузащита прежде всего очень техничная. У них отличные игроки на всех позициях. Они будут серьёзными соперниками», — приводит слова Фидальго официальный сайт ФИФА.

На стадии 1/16 финала сборная Мексики прошла команду Эквадора (2:0), а Англия обыграла ДР Конго (2:1).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).