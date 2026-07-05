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Тьяго Алькантара ответил, стремился ли вернуться в «Ливерпуль» в роли тренера

Тьяго Алькантара ответил, стремился ли вернуться в «Ливерпуль» в роли тренера
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Бывший полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара оценил слухи о возможном возвращении в «Ливерпуль» в качестве помощника главного тренера Андони Ираолы.

«Заинтересовал ли меня вариант с работой в Ливерпуле? Нет, у меня нет подходящей лицензии для этого», — приводит слова Алькантары talkSPORT со ссылкой на подкаст Рио Фердинанда.

На протяжении игровой карьеры Тьяго Алькантара выступал за «Барселону», «Баварию» и «Ливерпуль». В качестве помощника тренера он ранее работал в каталонском клубе. Помимо этого, футболист выступал за сборную Испании.

По итогам прошлого сезона мерсисайдцы заняли пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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