Тьяго Алькантара ответил, стремился ли вернуться в «Ливерпуль» в роли тренера

Бывший полузащитник сборной Испании Тьяго Алькантара оценил слухи о возможном возвращении в «Ливерпуль» в качестве помощника главного тренера Андони Ираолы.

«Заинтересовал ли меня вариант с работой в Ливерпуле? Нет, у меня нет подходящей лицензии для этого», — приводит слова Алькантары talkSPORT со ссылкой на подкаст Рио Фердинанда.

На протяжении игровой карьеры Тьяго Алькантара выступал за «Барселону», «Баварию» и «Ливерпуль». В качестве помощника тренера он ранее работал в каталонском клубе. Помимо этого, футболист выступал за сборную Испании.

По итогам прошлого сезона мерсисайдцы заняли пятое место в турнирной таблице АПЛ.