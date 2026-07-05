Главный тренер сборной Мексики высказался перед матчем с Англией в 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре высказался перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команде предстоит встретиться с Англией. Игра состоится завтра, 6 июля.

«У них есть важные игроки как из чемпионата Англии, так и за пределами страны. Они физически сильны и играют в хороший футбол. Я помню, как их стиль игры изменился с приходом Гарета Саутгейта, и Томас Тухель продолжил эту тенденцию. Это команда, которая может играть двумя разными способами. Раньше они были быстрыми и прямолинейными, они подавляли соперника… Сегодня они по-прежнему так играют, но если видят, что это не работает, могут изменить свой подход. В истории мексиканского футбола было много исторических матчей. Этот будет одним из них», — приводит слова Агирре официальный сайт ФИФА.

По итогам группового этапа сборная Мексики набрала девять очков и заняла первое место в квартете А. Национальная команда Англии заработала семь очков и расположилась на первой строчке в группе L. В 1/16 финала мирового первенства мексиканцы победили Эквадор (2:0), а сборная Англии переиграла ДР Конго (2:1).