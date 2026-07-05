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«Все в восторге и ждут этого». Полузащитник сборной Англии Хендерсон — об игре с Мексикой

«Все в восторге и ждут этого». Полузащитник сборной Англии Хендерсон — об игре с Мексикой
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Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Мексики.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 03:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, я не думаю, что эта игра сравнима с какой-либо другой, в которой я когда-либо принимал участие. Да, я играл в матчах высокого уровня, в Лиге чемпионов, но матч чемпионата мира в Мексике со сборной этой страны — ничто не сравнится с этим, поэтому это такая важная и особенная встреча. Думаю, все просто в восторге и с нетерпением ждут этого.

Мой первый чемпионат мира был в Бразилии в 2014 году, и сейчас ожидания другие. В 2018 году мы дошли до полуфинала, и это сплотило страну. Мы стали сильнее, ведь дважды выходили в финал чемпионата Европы», — приводит слова Хендерсона официальный сайт ФИФА.

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