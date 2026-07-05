Президент КОНМЕБОЛ — о Франции: не увидел ту фантастическую команду, о которой все говорят

Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес прокомментировал победу сборной Франции над национальной командой Парагвая на чемпионате мира – 2026. Встреча 1/8 финала турнира завершилась победой французов со счётом 1:0.

«Сегодня Парагвай проиграл, но не был сломлен. Он также выявил многие слабые стороны Франции. Я не увидел ту фантастическую команду, о которой все говорят. Безусловно, это очень хорошая команда, но не та, какой её все называют», – приводит слова Домингеса Ole.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/4 финала Франция сыграет с национальной командой Марокко 9 июля.