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Президент КОНМЕБОЛ — о Франции: не увидел ту фантастическую команду, о которой все говорят

Президент КОНМЕБОЛ — о Франции: не увидел ту фантастическую команду, о которой все говорят
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Президент Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес прокомментировал победу сборной Франции над национальной командой Парагвая на чемпионате мира – 2026. Встреча 1/8 финала турнира завершилась победой французов со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Сегодня Парагвай проиграл, но не был сломлен. Он также выявил многие слабые стороны Франции. Я не увидел ту фантастическую команду, о которой все говорят. Безусловно, это очень хорошая команда, но не та, какой её все называют», – приводит слова Домингеса Ole.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/4 финала Франция сыграет с национальной командой Марокко 9 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
09 июля 2026, четверг. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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